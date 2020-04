Tamberi "mi sento Ferrari al minimo,ma tornerò a pieni giri"

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Mi sento come una Ferrari che al giro finale va più lenta dopo aver tirato al massimo. Ma avere un periodo di tranquillità aiuta a non surriscaldare il motore e so che tornerò a pieni giri". L'altista azzurro Gianmarco Tamberi attinge ai motori per raccontare la sua quarantena e il digiuno da gare causa coronavirus. "Ogni allenamento - racconta all'ANSA - lo vivo come una gara e ora devo ammettere che questa motivazione è molto più bassa. Vivo questo periodo però con molta serenità e dico che non mi fa per niente male. Forse ne potrei anche giovare". (ANSA).