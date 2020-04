25 aprile: Ceriscioli, oggi come allora ce la faremo

(ANSA) - ANCONA, 25 APR - "In questo anniversario così particolare celebriamo l'Italia, che 75 anni fa, ferita e smarrita, ha saputo trovare la rinascita. Oggi come allora cerchiamo in questa giornata lo spirito giusto che ci possa accompagnare verso un nuovo domani, per rinascere, liberi, ancora una volta. Insieme ce la faremo. Buon 25 aprile". Così su facebook il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

