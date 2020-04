Coronavirus: ripartono collegamenti porto Ancona-Croazia

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - Un primo piccolo passo per il ritorno alla normalità. Riprende la circolazione della linea traghetti dal porto di Ancona alla Croazia sospesa per l'emergenza coronavirus. La compagnia di navigazione Jadrolinija ripristinerà il collegamento fra Zara e Ancona da lunedì 27 aprile, al momento esclusivamente per il trasporto delle merci tramite i mezzi pesanti con a bordo gli autisti. Saranno due alla settimana gli attracchi del traghetto Marko Polo fra Italia e Croazia, il lunedì e il giovedì. L''equipaggio rimarrà sempre a bordo del traghetto durante la sosta nello scalo.Il collegamento per la Croazia era stato sospeso l'11 marzo come misura preventiva per contrastare la diffusione del coronavirus anche a seguito delle forti restrizioni in entrata e in uscita dal territorio attuate dalla Croazia. In queste settimane di emergenza è rimasto sempre attivo il collegamento con la Grecia, ma solo per il trasporto delle merci su mezzi pesanti con autisti a bordo. mentre quello con l'Albania dovrebbe riprendere entro maggio. (ANSA).