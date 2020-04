Coronavirus: 25mila telefonate a Numero Verde Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 APR - Il Numero Verde Coronavirus 800936677 della Regione Marche per informazioni sull'emergenza Covid19 ha ricevuto più di 25mila telefonate, rispondendo in media a 530 telefonate al giorno. Lo rende noto la Regione.

Nell'ultima settimana analizzata (dal 7 al 13 aprile) sono state ricevute 1.651 chiamate. La media giornaliera per settimana è di 236 chiamate, in netto calo rispetto alle settimane precedenti, con picchi di attivazioni successivi ai fine settimana. Nell'ultima settimana analizzata i cittadini che hanno contattato il numero verde per motivi di salute sono stati il 54% e, di queste telefonate, il 40% esitava con la segnalazione al SISP.. Dal 7 aprile sono state raccolte le schede di 357 soggetti, le cui informazioni sono state infine inviate ai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione per la messa in atto della sorveglianza attiva o per valutare caso per caso se organizzare o meno le indagini diagnostiche (tampone).

Rimane stabile l'aumento delle informazioni richieste riguardo a ordinanze regionali e nazionali. Inoltre non sono diminuite le domande riguardanti gli spostamenti dei cittadini. Dal 15 marzo il Numero Verde ha comunicato alle associazioni interessate (la rete di supporto psicologico, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana), i contatti dei soggetti che accettavano o richiedevano supporto psicologico e/o assistenza alla persona: fino al 13 aprile sono state inoltrate 315 richieste di consulto psicologico con una media di 10 telefonate al giorno con intervento. Le richieste da parte di persone non autosufficienti o impossibilitate dalla quarantena a reperire beni di prima necessità sono state in totale 211, con una media giornaliera di 7 richieste al giorno. Si è inoltre osservato tramite Google Trends che la ricerca delle parole "numero verde coronavirus" tramite il motore di ricerca Google è in discesa in tutta Italia, probabilmente per l'ormai assodata conoscenza da parte della popolazione dei vari numeri verdi regionali o, come sottolineato dalla riduzione delle chiamate pervenute al Numero Verde sul coronavirus della Regione Marche, per una diminuita necessità della cittadinanza di chiedere informazioni. Si ricorda che è attivo il numero verde Whatsapp riservato alle persone sorde: 33463927444. (ANSA).