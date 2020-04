Malore alla fermata del bus mentre va al lavoro, morto 64enne

Un ex pugile, che lavorava come corriere, è stato trovato morto stamattina alla fermata del bus, in via XXIX Settembre, mentre andava al lavoro. Si chiamava Kachama Musasa, di origne congolese, impiegato in una ditta di corrieri con sede alla Baraccola. A giugno avrebbe compiuto 64 anni. L'uomo è stato con ogni probabilità stroncato da un improvviso malore. Kachama era conosciuto ad Ancona, dove viveva ormai da anni. In passato si era candidato nella lista di Fratelli d'Italia per le Comunali 2013 e nel 2001 con Alleanza Nazionale.

Una passante, poco prima delle 7, lo ha trovato riverso a terra e ha dato l'allarme. Una pattuglia della guardia di finanza ha visto la donna sbracciare per chiedere aiuto e ha allertato il 118 e il 112. Sul posto anche i carabinieri del Norm e della stazione centro. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Un primo esame, da parte del medico legale, non ha riscontrato segni di violenza sul corpo della vittima deceduta per un malore improvviso. Il pm Daniele Paci ha dunque 'liberato' la salma. (ANSA).