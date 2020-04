Il Bianchello del Metauro sbarca su Instagram

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Una storia lunga duemila e passa anni, ma adesso, per resistere alla crisi da coronavirus, il Bianchello del Metauro punta su Instagram. Tutti i giorni 9 dei 21 produttori della doc marchigiana che lo scorso anno ha celebrato i suoi 50 anni di Denominazione, danno appuntamento sul canale social con il progetto "@Bianchello d'Autore". Una serie di interviste con la top class del settore enologico per tenere alto il nome di questo vino che nelle ultime stagione ha conosciuto una nuova primavera con oltre un milione di bottiglie messe sul mercato, ma che ora rischia di essere messa in pericolo dalla crisi causata dalla pandemia. "Il 2019 si è chiuso con un bilancio positivo e il 2020 stava proseguendo su questa tendenza, ma con l'arrivo dell'emergenza sanitaria il mercato straniero si è fermato, così come quello dell'Horeca - spiegano i produttori attivi nell'iniziativa -. Le criticità causate del brusco calo delle vendite coinvolgono diversi aspetti progettuali: reperimento di materiale; assunzione di manodopera per primavera e estate e poi per la vendemmia".

