Felpa Ps e congratulazioni alla 11enne Alfiere Repubblica

(ANSA) - MACERATA, 23 APR - Le congratulazioni telefoniche del questore di Macerata Antonio Pignataro e una felpa della Polizia di Stato in regalo a Maria Gabriella Lucarini, 11enne di Camerino, insignita come Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato con altri 24 ragazzi. Dopo il sisma la giovane scrisse una lettera a Camerino: "Ti prometto che se non ci sarai più, io ti ricostruirò con le mie mani...". "Sei un esempio fulgido e positivo per tutti noi .- le ha detto il questore, commosso dalla profondità d'animo della giovane -, sei un 'Angelo' per la forza delle tue parole" scritte quando aveva 7 anni, e "la tua forza è data dalla tua profonda sensibilità che risplende come esempio per tutti". Maria Gabriella, che sogna di diventare un giorno un magistrato, aveva subito dimostrato grande forza di volontà e spirito di attaccamento alla sua città, raggiungendola da Civitanova in pullman pur di non abbandonare la propria scuola. "So che avete a cuoretutti i cittadini e ci proteggete, ne sono orgogliosa", ha risposto Maria Gabriella in una lettera.

(ANSA).