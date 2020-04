Coronavirus: Marche, altri 8 morti, 5 in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Altre otto persone contagiate da coronavirus sono decedute nelle Marche: cinque nelle ultime 24ore (tre uomini e due donne) e per altre tre morte nei giorni scorsi la diagnosi di Covid-19 è stata confermata oggi. Il totale delle vittime nella regione, fa sapere il Gores, è ora di 865.

Quattro degli ultimi deceduti erano residenti in provincia di Ancona (un 82enne e un 86enne di Senigallia, una 81enne di Montemarciano e una 86enne di Castelfidardo). Tre provenivano dal Maceratese (un 80enne di Civitanova Marche, un 85enne di Macerata e una 82enne di Recanati). L'ultima vittima, un uomo di 64 anni, risiedeva invece a Fano. Tutti soffrivano di patologie pregresse. Finora nelle Marche sono morti 536 uomini e 329 donne: l'età media dei deceduti, per il 94,6% alle prese anche con malattie preesistenti, è 80,1 anni. La provincia con più decessi è Pesaro Urbino (467); seguono Ancona (185), Macerata (131), Fermo (62) e Ascoli Piceno (12); altri otto morti erano residenti fuori regione. (ANSA).