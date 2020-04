Coronavirus: evento moda in smart working

(ANSA) - ANCONA, 23 APR - Una sfilata di moda in smart working in tempi di coronavirus. Ad organizzarla l'agenzia marchigiana fabbricaeventi.com sabato 25 aprile alle 21:30 sui suoi canali social e sito internet. "Con il lockdown, quello dello spettacolo live è sicuramente uno dei settori più colpiti - dicono gli ideatori Chiara Nadenich e Marco Moscatelli - così abbiamo voluto produrre questo evento smart con alcuni degli artisti con i quali collaboriamo solitamente per dire al pubblico, alle piccole e medie imprese e alle istituzioni: noi ci siamo, non molliamo e non vediamo l'ora di ritornare ad animare piazze, teatri, aziende e locali". Con l'hashtag #piùforti i modelli e le modelle "sfileranno fra le mura domestiche esprimendo se stessi nel look e nel mood, così come i conduttori e gli artisti che li affiancheranno". Tra gli ospiti anche Jo Squillo e le Iene Andrea Agresti e Filippo Roma.

