Regione Marche, bando 600mila euro per latte e agnelli

La Regione Marche ha pubblicato un bando da 600 mila euro a sostegno del settore zootecnico, per far fronte all'emergenza Covid-19. "Abbiamo voluto subito fornire un aiuto concreto - afferma Anna Casini, vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura - ai tanti allevatori di ovini che hanno avuto difficoltà nella vendita di agnelli e ai produttori di latte marchigiano ai quali il prodotto viene ritirato a un prezzo più basso".

"Sono settori strategici dell'agricoltura marchigiana - prosegue - e in questa fase storica la Regione deve essere vicino a chi è più in difficoltà. Siamo, infatti, la prima regione d'Italia ad approvare una legge simile, con un percorso virtuoso sviluppato insieme alle associazioni di categoria agricole.

Nelle prossime ore, inoltre, arriveranno ulteriori misure a sostegno delle aziende agricole". I destinatari sono agricoltori, singoli o associati, titolari di allevamenti zootecnici nelle Marche, detentori di animali ovicaprini e bovini. Domande di contributo da presentare entro il 10 giugno.

