Marche, 60 clip musei per viaggio inusuale

Un viaggio inconsueto, un racconto inedito dei musei marchigiani con video clip in cui intenzioni e registri didascalici e descrittivi lasciano il posto a emozioni, racconti e curiosità sorprendenti. Sono oltre 60 clip, prodotte da più di 30 musei, ma anche da Comuni ed enti culturali marchigiani: dal Museo Statale Tattile Omero di Ancona a Museo Rossini di Pesaro, dal castello di Gradara alla pinacoteca civica di Ascoli fino al museo del mare di San Benedetto del Tronto. A proporre il progetto sono la Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura insieme a ICOM MARCHE in un momento eccezionale dove è preclusa la fruizione culturale nelle forme tradizionali a causa dell'emergenza sanitaria. Hanno una durata di circa due minuti e saranno visibili sui canali social della Regione Marche: sulle pagine Facebook Marche Tourism e Tesori delle Marche, sull'account Twitter Marche Tourism e sul canale Youtube Marche Tourism, in una playlist dedicata, oltre che sul blog ufficiale della Regione www.destinazionemarche.it . (ANSA).