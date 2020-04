Marche, 12 morti in 24ore, finora 857 decessi

Nelle Marche sono 12 le persone decedute (7 donne e 5 uomini, tra i 77 e i 94 anni) con coronavirus nelle ultime 24ore e il bilancio regionale delle vittime sale a 857. Lo fa sapere il Gruppo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Tra gli ultimi deceduti, tutti sofferenti anche di altre patologie, in cinque provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino, quattro dall'Anconetano e tre dalla provincia di Macerata. Dall'inizio dell'emergenza sono deceduti nella regione 531 uomini e 326 donne (a livello provinciale 466 morti a Pesaro Urbino, 181 ad Ancona, 128 a Macerata, 62 a Fermo, 12 ad Ascoli Piceno; altri sette deceduti nelle Marche erano residenti in altre regioni) con età media di 80,1 anni e per il 94,5% alle prese con patologie pregresse. (ANSA).