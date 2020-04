Coronavirus, dimessi/guariti sono 1.848

(ANSA) - ANCONA, 22 APR - Sono saliti a 1.848 i dimessi/guarti dal coronavirus nelle Marche, ben oltre il doppio dei ricoverati che sono 811. Sono 76 i pazienti in terapia intensiva (tra cui 11 a Marche Nord, 21 a Torrette di Ancona), 508 in terapia non intensiva, 227 in area post critica, mentre i malati in isolamento domiciliare sono 2.419. Su 5.924 casi positivi registrati, ci sono 845 decessi, dato che sarà aggiornato successivamente. I casi positivi nella provincia di Pesaro urbino sono 2.366, quelli in provincia di Ancona 1.764, quelli in provincia di Macerata 946, quelli in provincia di Fermo 399, quelli in provincia di Ascoli Piceno 273, più 176 di fuori regione. Sono 7.933 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.295 operatori sanitari.