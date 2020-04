Pavimentazione e colonne a Civitanova

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 21 APR - Pavimentazione e colonne di acciaio dove appoggiare le pareti per dividere gli spazi: sono questi i primi interventi realizzati nel percorso di riconversione della Fiera di Civitanova Marche in un ospedale con 90 posti di terapia intensiva. A raccontarlo all'ANSA è il sindaco Fabrizio Ciarapica. "I lavori stanno proseguendo a ritmo serrato con tre turni da 8 ore che vanno quindi a coprire tutto l'arco della giornata - spiega -. Speriamo che procedano così in modo da arrivare nei tempi previsti alla fine del cantiere". Avviate la scorsa settimana, le opere si dovrebbero concludere nell'arco di 15-20 giorni, aveva assicurato Guido Bertolaso, che per conto della Regione Marche e del Cisom segue direttamente i lavori.