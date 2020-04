Incentivo a privati rimozione amianto

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale Marche, in seduta telematica, una proposta di legge che prevede la concessione di contributi regionali in favore di soggetti privati che effettuano interventi di rimozione e smaltimento delle coperture e dei manufatti contenenti amianto. Per il 2020 autorizzata una spesa in bilancio di 200mila euro e l'importo massimo finanziabile per ogni intervento è di 2mila euro. La pdl è a firma dei consiglieri Peppino Giorgini (M5S), Sandro Bisonni (Verdi), Andrea Biancani (Pd) e Francesco Micucci (Pd): l'obiettivo è ridurre gli abbandoni de tali rifiuti pericolosi, aumentati negli ultimi anni. La Regione, per garantire la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente, incentiva interventi dei privati di bonifica di immobili ad uso residenziale, comprese pertinenze, e piccoli capannoni artigianali e industriali ubicati in prossimità di civili abitazioni. Plauso all'approvazione dal promotore Giorgini che parla di "ricadute non solo ambientali, ma anche occupazionali".