Covid-19, minuto silenzio per vittime

Minuto di silenzio per le vittime di coronavirus in avvio della seduta del Consiglio regionale delle Marche che si sta svolgendo in modalità telematica.

L'iniziativa è stata promossa dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo. Già in precedenza, uno stesso momento di raccoglimento era stato dedicato dal Consiglio regionale alle persone decedute nell'emergenza Covid-19 all'inizio della seduta del 6 aprile scorso prima delle comunicazioni del presidente della Regione Luca Ceriscioli sulla gestione dell'emergenza coronavirus nelle Marche.