Coronavirus: Di Francisca "Djokovic no vax? Rabbrividisco"

"L'idea che possano scoprire il vaccino e possano farlo a tutti è un miracolo. Non scherziamo su queste cose. Rabbrividisco solo al pensiero che ci possano essere persone che possono pensare che il vaccino sia un male".

Così la fiorettista azzurra Elisa Di Francisca, parlando con l'ANSA, si schiera agli antipodi del 'no vax' Novak Djokovic, che ieri ha espresso la sua contrarietà all'obbligo. "Il vaccino salva le vite - prosegue l'azzurra - è l'unico modo per stare tranquilli. Noi atleti dovremmo essere dei portatori di esempio". (ANSA).