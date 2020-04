Coronavirus: Ceriscioli, soldi a sanitari come Emilia-Romagna

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - L'accordo tra Regione Marche e sindacati per stanziare 20,3 milioni di euro come riconoscimento agli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus, "è identico a quello dell'Emilia Romagna". Così il presidente della Regione Luca Ceriscioli durante il Consiglio regionale 'telematico', replicando alle opposizioni in merito ad alcune mozioni. Il presidente dell'E-R Bonaccini, ha detto Ceriscioli, ha fatto una dichiarazione in cui divide 60 milioni di euro per i 60mila dipendenti: la media è mille euro". La "logica nelle Marche è la stessa" ha proseguito; ora vi sarà un percorso con i sindacati per le modalità di erogazione: "I nostri 20,3 mln sono voce per voce equivalenti a quelli dell'E-R, che ha 4,5 miioni di abitanti, tre volte le Marche: 60 e 20 in proporzione sono la stessa cosa". La Regione "vuole premiare anche i non dipendenti regionali"; e si stabilisce che "ogni spazio che dovesse aprirsi, in termini di deroga ai limiti, permette di ridiscutere per ulteriori risorse".