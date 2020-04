Coronavirus, dimessi/guariti sono 1.792

(ANSA) - ANCONA, 20 APR - Salgono a 1.792 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono arrivati a quota 872: 80 in terapia intensiva (di cui 10 a Marche Nord e 23 a Torrette), 560 in terapia non intensiva e 232 in area post critica. Sono invece 2.340 i malati in isolamento domiciliare. Dei 5.826 casi positivi sinora registrati 2.333 sono in provincia di Pesaro Urbino, 1.737 in quella di Ancona, 922 in quella di Macerata, 391 in quella di Fermo, 271 Ascoli Piceno, mentre 172 sono da fuori regione. Sono infine attualmente 7.777 i casi e contatti in isolamento isolamento domiciliare (24.571 in totale dal'inizio dell'emergenza), tra cui 1.270 operatori sanitari.