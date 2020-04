Coronavirus, altri 12 decessi Marche

Sono nove i decessi correlati al coronavirus registrati dal Gores nelle ultime 24 ore nelle Marche, a cui ne vanno aggiunti tre avvenuti nei giorni precedenti per i quali è stata confermata la diagnosi. Si tratta di tre donne e nove uomini, di età compresa tra 67 e 91 anni. Un 67enne di Macerata non aveva patologie pregresse. Sette vittime erano della provincia di Pesaro Urbino (che raggiunge i 456 decessi complessivi), cinque in quella di Macerata. Il totale dei decessi sale a 834 (521 uomini e 313 donne), con un'età media di 80 anni, il 94,4% aveva patologie pregresse.