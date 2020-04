Ceriscioli, zero contagi Marche a maggio

Gli studi interni alla Regione Marche indicano che "si arriva per l'intera regione allo zero alternato dei casi di coronavirus tra il 25 e il 30 maggio, cioè un mese prima rispetto alle previsioni" dell'Osservatorio Nazionale Salute. Lo precisa in una nota il presidente della Regione Luca Ceriscioli. "Abbiamo tenuto in costante monitoraggio i dati - sottolinea - e questo ci consente di effettuare una stima abbastanza precisa e aderente alle dinamiche effettive della malattia nella nostra regione. I numeri ci dicono che stiamo tendendo allo zero alternato dei positivi, già raggiunto ad Ascoli-Fermo, permettendoci di organizzare con molta precisione le riaperture, a partire dal 4 maggio".