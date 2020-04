Covid-19, morto 82enne don Giuseppe Branchesi

Dopo aver combattuto contro il Covid-19 all'ospedale di Civitanova Marche, dov'era ricoverato, è morto don Giuseppe Branchesi, 82 anni, parroco della frazione Santa Maria in Selva di Treia (Macerata).

insegnante di religione in diversi istituti della provincia, sempre in mezzo ai giovani, era il punto di riferimento di tantissime persone che in lui trovavano conforto e aiuto, oltre che una guida spirituale. Molto attivo tra i giovani aveva fondato la locale squadra di volley e il circolo "Giovanni XXIII", organizzava i campi scuola e insieme al cognato, l'indimenticato ex sindaco di Treia Giovanni Soldini, aveva promosso diversi gemellaggi con altri comuni europei. Storica la sua amicizia con il cardinale Ersilio Tonini.

La città di Tolentino e il sindaco Giuseppe Pezzanesi "si uniscono al cordoglio per la scomparsa di don Giuseppe Branchesi. Un uomo e un sacerdote straordinario, - ricorda Pezzanesi - sempre pronto ad aiutare il prossimo e sempre disponibile all'ascolto".