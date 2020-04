Marche, altri 15 morti, 12/o ad Ascoli

Nelle ultime 24ore altre 15 persone nelle Marche, tra i 71 e i 92 anni di età, sono decedute in relazione all'emergenza coronavirus: tra loro un 91enne di Ascoli Piceno, la 12/a vittima nella provincia. Altri dieci degli ultimi morti erano domiciliati in provincia di Pesaro Urbino, tre a Macerata e uno ad Ancona. Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). Ora il bilancio dei deceduti arriva a 822: finora sono morte 512 uomini e 310 donne. Il prezzo più alto lo paga Pesaro Urbino dove la conta dei morti sta per giungere a 450 (449); seguono la provincia di Ancona (175), Macerata (118), Fermo (61), Ascoli Piceno (12); altre sette persone morte provenivano invece da fuori regione. L'età media dei deceduti, il 94,4% alle prese con patologie pregressi, è di 80 anni.