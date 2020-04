Whirlpool, accordo su linee sicurezza

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 18 APR - Siglato con Whirlpool un accordo sulle linee guida di sicurezza di contrasto alla diffusione dell'infezione da Covid-19. Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm spiegando che si tratta di "un complesso di azioni che tiene conto dei confronti avvenuti nelle unità produttive fra direzioni aziendali e rappresentanti dei lavoratori, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza possibili in vista della ripresa della attività lavorativa". Secondo Gianluca Ficco, responsabile elettrodomestico della Uilm, l'accordo italiano sarà "un benchmark per tutti i dipendenti del gruppo nel mondo", creando un quadro di tutele non solo per i 5.500 lavoratori italiani, ma per i 77mila in tutto il mondo".