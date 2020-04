Regione, 20 mln per operatori sanità

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Con un protocollo che mette a sistema oltre 20 milioni di euro la Regione Marche e le segreterie regionali Confederali Cgil, Cisl e Uil hanno formulato un piano, che sarà sottoscritto lunedì, per assegnare un riconoscimento economico a tutti gli operatori impegnati ormai da settimane nella cura e nell'assistenza ai cittadini colpiti dal coronavirus. "E' il dovuto riconoscimento ai nostri angeli del Covid, che meritano un ringraziamento, non solo a parole per la loro opera immensa di queste lunghissime settimane - dice il presidente Ceriscioli -: una presenza fatta prima di tutto di grande professionalità, ma anche di grandissima generosità, senso di responsabilità e attaccamento al lavoro.

L'impegno è non solo verso i dipendenti, ma anche per le altre figure che lavorano nei nostri ospedali: dirigenti medici e sanitari, personale sanitario, socio-sanitario, tecnico e ausiliario del comparto, operatori di supporto, addetti alle pulizie e sanificazione degli ambienti".