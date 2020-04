Ccf, pericolante croce di Monte Bove

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 18 APR - E' pericolante la croce metallica che si trova in località Croce di Monte Bove, nella porzione più bassa della cima settentrionale del massiccio del Monte Bove, a circa 1.905 m. slm, nel territorio di Ussita. Lo hanno accertato i carabinieri forestali che ahno effettuato un sopralluogo dopo il crollo della struttura, posizionata in zona da 35 anni. I militari hanno accertato che non è più ancorata al terreno in alcun modo: oltre ad essere staccata dalla base in cemento, sono stati divelti da terra anche i tiranti che la sostenevano. Attualmente la croce si trova in una posizione potenzialmente pericolosa: è appoggiata all'estremità di uno sperone roccioso e, non avendo più ancoraggio, potrebbe cadere a valle. I forestali hanno provveduto a documentare accuratamente lo stato dei luoghi e ad informare tempestivamente della situazione gli enti competenti.