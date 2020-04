Anche marchigiani tra dipendenti Disney World

Ci sono anche alcuni ragazzi marchigiani, tra i circa 200 italiani che lavoravano a Disney World a Orlando, in Florida, rimasti senza lavoro e senza casa dopo che il resort ha deciso di chiudere l'attività a seguito dell'epidemia da coronavirus, sospendendo circa 43mila lavoratori. Il gruppo dovrebbe partire domenica mattina intorno alle 11:30, da Orlando con un volo della Neos, organizzato in collaborazione con la Farnesina. I ragazzi avrebbero dovuto liberare gli alloggi nel complesso di Disney World entro domani.

Invece, racconta all'ANSA la madre di una ragazza che stava a Disney World dai primi di febbraio, "il management ha permesso di rimanere fino a domenica mattina, a patto che si raccolgano tutti in un unico alloggio".