Marche Nord, da aziende donazioni Dpi

Continua la solidarietà da parte delle aziende del Pesarese ma anche nazionali e internazionali a sostegno di Marche Nord per l'emergenza sanitaria senza precedenti. Alcune hanno donato dispositivi di protezione individuali, quali camici di protezione e mascherine e altro.

Da Otb Foundation un carico di 800 mascherine Fpp2 distribuite nei reparti Covid dell'ospedale San Salvatore, come altri tipi di mascherine fornite da Xanitalia, 20 mila chirurgiche, 2.500 giunte da Astra Zeneca. La Schnell ha inviato mille mascherine chirurgiche. Da Industrial Service Srl ha 200 tute; 10 mila camici in tnt donati da Confindustria. Biesse ha progettato e realizzato in house visiere, prototipi, fondamentali per la protezione degli operatori sanitari che curano pazienti Covid. Inolre, 350 visiere donate da Cefla Spa, 3mila cappellini e mille copriscarpe dalla Dentalgreen srl.

Donati anche 12 caschi respiratori (Associazione Fano Cuore delle Marche) e 150 visiere (Associazione RenatoE').