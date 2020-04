Inrca, percorsi integrati pazienti covid

L'Inrca (Istituto di Ricovero e Cura Anziani) ha studiato percorsi particolari per gli anziani colpiti da coronavirus e ricoverati, spesso costretti a lunghi periodi di immobilità. Per ridurre le complicanze dell'allettamento, le Aree Infermieristica e della Riabilitazione hanno sviluppato ed avviato, per il presidio Inrca di Ancona e Fermo, un progetto integrato per il miglioramento dell'ambito assistenziale-riabilitativo, con l'obiettivo di attivare un equipe di professionisti per la gestione dei pazienti in aree specifiche individuate per covid-19 positivi, con approccio e percorso multi-disciplinare e multi-professionale. Appena le condizioni cliniche dei pazienti presentano caratteristiche minime di "stabilità", viene attivata una gestione integrata per contribuire a contrastare l'eventuale subentro di complicanze cliniche e iniziare attività di posizionamento, mobilizzazione, movimentazione, progressione delle posture e deambulazione.