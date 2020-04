Coronavirus: Bertolaso, più pericoloso di terroristi delle Torri Gemelle

"Il coronavirus è un nemico più pericoloso dei terroristi che hanno abbattuto le Torri Gemelle". Lo ha detto Guido Bertolaso a Civitanova Marche dove è giunto oggi per seguire la realizzazione dell'ospedale dedicato alla lotta al Covid 19.

Bertolaso ha rinnovato l'appello agli italiani di restare a casa, "perché l'emergenza non è finita". "Da Milano sono andato prima a Roma e poi sono venuto qui a Civitanova - ha raccontato - e per strada ho visto macchina come se non ci fossero limitazioni. Bisogna tenere duro". Ha infine aggiunto che "mai come in questi giorni si vedono tanti cani in giro malgrado non riescano più a fare pipì e siano stanchi di camminare sui marciapiedi".