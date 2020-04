Bertolaso, Milano e Civitanova faranno scuola

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- "Il centro realizzato nella Fiera di Milano e questo di Civitanova Marche tra alcuni mesi verranno visitati dalle istituzioni di tutto il mondo per capire come si organizza una struttura per la lotta al Covid-19". A dirlo è Guido Bertolaso, oggi pomeriggio a Civitanova per fare un punto, assieme al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e al sindaco Fabrizio Ciarapica sullo stato dei lavori per la riconversione della Fiera in un ospedale per la terapia intensiva da 90 posti letto. "A questo progetto apportiamo alcune modifiche sulla scorta dell'esperienza di Milano e del mio essere stato anche paziente, dato che sono stato contagiato dal virus" ha aggiunto Bertolaso.

"Questa, come quella di Milano - ha detto ancora - sarà una struttura talmente innovativa che adesso qualcuno fa fatica ad apprezzare e quindi è soggetta a facili critiche, ma che verranno smontate dal tempo".