Coronavirus: 166 camperisti in arrivo dalla Grecia

Un gruppo di circa 166 turisti di varie nazionalità, in maggioranza francesi e tedeschi, con 91 veicoli (60 camper e 31 auto) arriveranno in giornata nel porto di Ancona a bordo di un traghetto proveniente dalla Grecia. Si tratta della Zeus Palace della Grimaldi Minoan Lines, il cui attracco nello scalo è previsto intorno alle 17. Dato che il traffico passeggeri tra Italia e Grecia è sospeso (mentre prosegue quello merci), i turisti viaggiano con l'autorizzazione dei Ministeri degli Esteri e dell'Interno italiani. All'arrivo in Italia dovranno sottoporsi ad alcuni accertamenti e firmare documenti, poi dovrebbero proseguire il viaggio, attraversano l'Italia centro nord, nel fine settimana verso i Paesi di provenienza. Del gruppo fanno parte 55 francesi, 54 tedeschi, 16 italiani e inoltre belgi, olandesi, romeni, greci, svizzeri e britannici.