Coronavirus: 11 decessi in 24 ore, totale sale a 795

Sono 11 i decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche, due malati non avevano patologie pregresse. Lo rende noto il Gores, che corregge anche il conteggio di ieri: le vittime sono venti e non 21, perché un 63enne di Mombaroccio risulta deceduto per altre patologie. Il totale delle vittime sale così a 795, con un'età media di 79,9 anni; il 94,2 era affetto da patologie pregresse.

Nelle ultime 24 ore sono morte 7 donne e 4 uomini, di età compresa tra 61 e 89 anni: quattro vittime erano originarie della provincia di Ancona, tre di quella di Pesaro Urbino, due di quella di Fermo, una di quella di Ascoli Piceno e una di quella di Macerata.