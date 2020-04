Percorso riabilitazione pazienti Covid

Attivo nell'azienda ospedaliera Marche Nord, Area Vasta 1 nel Pesarese, il nuovo percorso riabilitativo per i pazienti positivi al coronavirus. "Dopo aver vinto la battaglia contro l'infezione in molti casi, anche nei più giovani, - spiega l'azienda ospedaliera - è necessario un periodo di recupero per tornare alla normalità. Perdita di peso con conseguente riduzione della massa muscolare, fiato corto e sensazione costante di spossatezza, sono sintomi di una condizione fisica deficitaria che richiede un percorso riabilitativo assistenziale mirato, ora attivato dall'azienda ospedaliera Marche Nord, la prima delle Marche attraverso la struttura di Riabilitazione.

Tutto inizia durante il ricovero, con la valutazione del fisiatra sulle abilità motorie e respiratorie compromesse e da recuperare, e l'intervento operativo dei fisioterapisti.