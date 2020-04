Marche, 1.694 guariti, calano ricoverati

Nelle Marche dimessi/guariti verso quota 1.700 (1.694) e numero ricoverati in calo (da 994 a 952) nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche per i ricoverati più gravi in terapia intensiva (da 106 a 102) e semi-intensiva (da 234 a 214). Sono dati comunicati dal Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores). In diminuzione anche i degenti nei reparti non intensivi (da 434 a 40%) mentre crescono, visto il miglioramento di diversi pazienti, quelli in area post-critica (da 220 a 231). Attualmente il numero di contagiati nella regione è di 5.582 (23.718 test) di cui 2.172 in isolamento domiciliare. I deceduti sono invece 764. Le persone venute in contatto con positivi e attualmente in isolamento domiciliare sono 7.650 (4.227 con sintomi) di cui 1.208 operatori sanitari (in crescita da 1.190). I casi di positività sono arrivati a quota 2.249 in provincia di Pesaro Urbino, 1.664 ad Ancona, 871 a Macerata, 378 a Fermo, 266 ad Ascoli Piceno e 154 riguardano persone provenienti da fuori regione.