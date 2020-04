Coron-Art,lavori ragazzi tutt'Italia

"Non si poteva sperare in una risposta più bella e così partecipata". Così l'Arcivescovo di Camerino-San Severino (Macerata) e Amministratore Apostolico di Fabriano-Matelica (Ancona-Macerata), mons. Francesco Massara, ha commentato i risultati del concorso #Coron-Art lanciato il 12 marzo e rivolto ai bambi, ai ragazzi e ai giovani delle due diocesi in questa fase di distanziamento sociale dovuto all'epidemia da Covid-19.

Grazie alla diffusione del bando di concorso nei mezzi di comunicazione, l'iniziativa ha toccato l'intera penisola italiana e sono giunti elaborati anche da Lecce, La Spezia, Roma, Teramo, e altre località italiane, con un totale di 489 progetti tra video amatoriali - registrati e montati rigorosamente a casa - tantissimi disegni, diversi componimenti poetici e numerose esibizioni canore e strumentali. Ad aggiudicarsi il primo premio, un buono spesa da 300 euro, sono state Elisa e Susanna Meca di Fabriano.