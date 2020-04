Botte a convivente, arrestato da Cc

Ripetuti episodi di maltrattamenti, intensificati negli ultimi mesi, ai danni di una giovane di Grottammare finita ieri in ospedale ad Ascoli Piceno per farsi medicare contusioni multiple al volto.

Per interrompere questa catena di soprusi, su segnalazione della donna al numero unico d'emergenza 112, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto i quali hanno bloccato il convivente 23enne che la stava picchiando. Il giovane, originario della Campania, sulla base di tutti gli elementi probatori raccolti dai carabinieri, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Fermo, per maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni.