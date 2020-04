Sos Pesaro, fondi a famiglie difficoltà

Il Comune di Pesaro attiva "Sos Pesaro. Emergenza economica": un fondo per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.

"Abbiamo raccolto tante risorse per l'ospedale attraverso l'associazione per 'Marche Nord'. - spiega il sindaco Matteo Ricci - Molti imprenditori hanno fatto la loro parte. Pesaro ha dimostrato un grande cuore". Ma, aggiunge, "oltre all'emergenza sanitaria, stiamo affrontando una crisi economica spaventosa".

Per questo il Comune ha "creato uno spazio al di là degli aiuti principali e fondamentali che lo Stato e l'Europa devono garantire. E' un contenitore per fare esprimere ulteriormente la solidarietà pesarese alle persone in difficoltà con donazioni che serviranno per le esigenze principali, dai beni alimentari alle spese per la casa". Membri del comitato sono i consiglieri comunali di varie forze politiche Massimiliano Amadori, Luca Pandolfi, Camilla Murgia, Stefano Mariani, Lisetta Sperindei, Nicola Baiocchi, Michele Redaelli.