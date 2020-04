Smercio 70 kg droga in 4 anni,arresti Cc

Oltre 70 kg di droga, 68 di marijuana e circa 3 di cocaina, movimentati dal 2015 tra Ancona e Macerata per un guadagno di circa 900mila euro; cessioni a domicilio, a tutte le ore del giorno, a un costo di 100 euro al grammo per la cocaina, e 10 euro per la marijuana. Il traffico e spaccio di stupefacenti è stato stroncato dai carabinieri del Normi di Osimo che, tra Ancona, Recanati e Loreto, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico di quattro persone, due italiani e due albanesi, emessa dal gip di Macerata Domenico Potetti su richiesta del pm Claudio Rastrelli. L'accusa è concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione continuata. A casa di uno dei quattro, a Loreto, durante l'esecuzione delle misure, grazie all'ausilio dell'unità del Nucleo cinofilo di Pesaro, rinvenuti circa 90 gr di cocaina: l'interessato è stato tratto in arresto anche per detenzione ai fini di spaccio. Domani l'udienza di convalida.