Penalisti, dono mascherine Penitenziaria

La Camera Penale di Ancona ha acquistato 200 mascherine (lavabili e quindi riutilizzabili) per donarle ai due reparti della Polizia Penitenziaria di Ancona delle sedi di Montacuto e Barcaglione. La consegna è avvenuta sabato 4 aprile. La Camera Penale di Ancona vuole "sottolineare l'evento, non per l'atto in sé, quanto per focalizzare l'attenzione di mezzi di comunicazione e società civile rispetto a quel dramma nel dramma che si sta consumando negli Istituti Penitenziari"; "è ben consapevole del lavoro quotidiano della Polizia Penitenziaria, oltre che dagli altri portati avanti dall'amministrazione penitenziaria, poiché a loro è affidato in concreto il difficile compito di tradurre in pratica i precetti e i principi di carattere costituzionale elaborati in tema di esecuzione della pena, rendendo più umano e vivibile - conclude - il carcere per raggiungere quell'obiettivo di rieducazione delle persone a cui la sanzione penale è finalizzata".