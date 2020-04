Marche, via a domande prestiti Confidi

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Da oggi le imprese possono presentare la domanda ai Confidi per il prestito o per il contributo previsti dalla legge regionale "Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori autonomi, a seguito dell'emergenza Covid-19". Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande, compresi i moduli e i recapiti dei Confidi, sono disponibili sul sito della Regione Marche, all'indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produtt ive/Credito-e-finanza.

Gli schemi di domanda sono sono distinti tra impresa e lavoratore autonomo. La modulistica specifica necessaria per l'istruttoria verrà poi fornita direttamente dai Confidi stessi e sarà disponibile sui rispettivi siti. La domanda è valida quando viene consegnata congiuntamente a tutta la documentazione richiesta dai Confidi, che possono procedere nell'istruttoria e concedere il prestito, o il contributo, sia ai lavoratori autonomi che alle imprese.