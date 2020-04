Ex A. Merloni: in arrivo pagamenti

Doppia buona notizia per i 593 lavoratori della JP Industries di Fabriano: firma al Ministero del Lavoro della cassa integrazione per riorganizzazione industriale e, quindi, pagamenti in arrivo. il personale non riceve stipendi da gennaio. La seconda, la trasformazione della causale dal primo aprile scorso della cassa integrazione, da riorganizzazione a Covid-19, dunque nove settimane aggiuntive. Questo vuol dire che l'ammortizzatore sociale, originariamente in scadenza per luglio prossimo, di fatto arriverà fino all'autunno inoltrato, probabilmente ottobre, garantendo un minimo di sostegno al reddito per i lavoratori stessi. La JP Industries è dell'imprenditore Giovanni Porcarelli che ha acquistato il comparto bianco della ex Antonio Merloni, costituito dai due stabilimenti di Fabriano: Santa Maria e Maragone, e da quello umbro di Gaifana. Spetterà ora all'Inps mettere in pagamento, da gennaio scorso a fine marzo, le mensilità arretrate.