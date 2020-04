Coronavirus: Marche, ricoveri sotto mille, 1.660 guariti

(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Scende sotto quota mille (994) il numero delle persone ricoverate per coronavirus nelle Marche mentre i dimessi/guariti salgono di 57 unità a 1.660 (in precedenza 1.603). Lo evidenziano i dati del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores) per le ultime 24ore. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (106) ma scendono i degenti in semi-intensiva (da 244 a 234) e in reparti non intensivi (da 471 a 434). In area post critica si trovano 220 persone (222 il giorno precedente). Contestualmente crescono i positivi in isolamento domiciliare (da 5.426 a 5.503). Quelli in 'quarantena' per aver avuto contatti con contagiati sono 7.887 (3.426 con sintomi) tra i quali 1.190 operatori sanitari. Vi sono ora 5.503 positivi al Covid-19. I decessi correlati al virus sono 746. Il numero più alto di contagi in provincia di Pesaro Urbino (2.230), seguita da Ancona (1.647), Macerata (846), Fermo (367), Ascoli Piceno (259); 154 positivi provengono da altre regioni.