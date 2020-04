Cc portano medicinali a 91enne solo

I carabinieri portano i medicinali ad un barbiere 91enne, che vive da solo in casa. E' accaduto a Civitanova Marche. Walter Orsi, barbiere storico di Civitanova, ha contattato il 112 chiedendo ausilio ai carabinieri: aveva terminato i medicinali per curare l'ipertensione e ha chiesto la possibilità ai militari di recuperare la scorta che aveva conservato nel suo laboratorio in via Gorizia. Personale della Stazione carabinieri di Civitanova Marche, munito di guanti e mascherine, si è subito attivato e ha recapitato le medicine a casa dello storico barbiere - tra l'altro anche figlio d'arte - che ancora si diletta a tagliare i capelli. Il 91enne ha apprezzato il gesto di solidarietà dei carabinieri e ha colto l'occasione per compilare i moduli anche per delegare l'Arma al ritiro della pensione secondo la convenzione nazionale stipulata con Poste Italiane.