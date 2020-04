Azienda profumi produce gel igienizzanti

Dai profumi di alta gamma a gel e spray igienizzanti per le mani.

Nell'emergenza coronavirus l'azienda Joy spa di Pergola (Pesaro Urbino) guidata da Paolo e Leone Fadelli, sfrutta il proprio know how e lo coniuga con lo spirito solidale per scrivere una nuova pagina imprenditoriale. La realtà pergolese, conosciuta e apprezzata a livello nazionale e non solo per le essenze dei profumi, riconverte la propria produzione.

In pochi giorni è passata dalla produzione di profumi di altissima qualità e prodotti di bellezza, a quella di una vasta gamma di articoli per l'igiene personale. Da un paio di settimane, la Joy produce gel igienizzanti e spray per le mani e il corpo in generale tanto richiesti in questo periodo per 'difendersi' dai pericoli di contagio al coronavirus. L'azienda ha anche donato 400 flaconi di gel igienizzante per le mani al Comune di Pergola che provvederà a distribuirli ai cittadini.