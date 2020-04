Valentino Orlandi, dalle borse alle mascherine

L'azienda di pelletteria di Macerata Valentino Orlandi ha "accolto l'appello delle istituzioni per l'emergenza coronavirus e ha riconvertito il suo stabilimento dalla produzione di borse a quella di mascherine".

"Già da oltre due settimane i collaboratori dell'azienda - spiega una nota - hanno aderito con entusiasmo all'idea della famiglia Orlandi, lavorando per aiutare la collettività in questo momento difficile. La distribuzione delle mascherine realizzate dalla Valentino Orlandi è già partita e sono state numerose le donazioni attraverso Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, ed altre associazioni su tutto il territorio italiano. Le mascherine sono realizzate in tre strati di Tnt 100% in polipropilene, il materiali migliore per realizzare mascherine filtranti, materiale certificato Standard 100 by Oeko-Tex e che rispetta i requisiti richiesti dalla normativa Reach. Le mascherine sono conformi all'articolo 16, comma 2, del DL 17/03/2020 e quindi destinate a tutta la collettività".

L'azienda con questa produzione ha aderito anche al progetto di filiera lanciato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, per incentivare la produzione da parte delle imprese italiane di mascherine e dispositivi medici utili a fronteggiare l'emergenza Covid-19. (ANSA).