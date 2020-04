Marche, 19 morti in un giorno,finora 746

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Sale a 746 morti il bilancio delle vittime nelle Marche correlate all'emergenza coronavirus. Sono 19 i morti (dieci donne e nove uomini) nelle ultime 24 ore e due di loro non presentavano patologie preesistenti: otto degli ultimi deceduti provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino, cinque da quella di Ancona, cinque dal Maceratese e una, un 77enne di Grottazzolina, dalla provincia di Fermo. Il computo delle vittime dall'inizio dell'emergenza considera anche un decesso in meno per Covid-19: si tratta di un 79enne dell'Anconetano, risultato non positivo al coronavirus, e indicato ieri erroneamente dall'ospedale di degenza. Finora nelle Marche sono deceduti con coronavirus 477 uomini e 269 donne (età media 79,7 anni, 94,4% con patologie pregresse). Dei deceduti 417 provenivano dalla provincia di Pesaro Urbino, 158 dalla provincia di Ancona, 97 da quella di Macerata, 57 dal Fermano, dieci da Ascoli Piceno, altre sette persone erano residenti fuori regione.