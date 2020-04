Arci celebra 100/o nascita Rodari

Nel centenario della nascita, il 1920, e nel giorno del sua scomparsa, il 14 aprile 1980, l'Arci dedica per tutta la giornata il palinsesto della sua programmazione web #resistenzavirale alla figura di Gianni Rodari, scrittore, giornalista e pedagogista. Tante le iniziative in diretta Facebook sulla pagina dell'associazione nazionale, tra letture per bambini, musica, teatro e cinema, cui partecipano comitati locali da tutta Italia. Ad inaugurare la programmazione, è il comitato Arci Jesi - Fabriano, con il video "I sette fratelli" curato da Tullio Bugari e Silvano Staffolani, con la partecipazione di Arci Voce. Il video conclude il lungo viaggio dalle filastrocche di Gianni Rodari, messe in musica da Silvano Staffolani, alle "Favole al telefono" lette da Arci Voce Aps nei giorni scorsi. Segue la pubblicazione del cd del cantautore Silvano Staffolani "... sulla luna sulla terra fate largo ai sognatori..." con la raccolta di filastrocche inserite nei video "Vi Cunto le Favole le Filastrocche Vi Canto".