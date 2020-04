Ad Ancona librerie chiuse e 'semiaperte'

Qualche libreria, come la storica Fogola ad Ancona, ha preferito non riaprire in attesa di capire come organizzarsi per garantire le condizioni di sicurezza anticontagio, i punti vendita di grandi catene come Feltrinelli sono in attesa di decisioni a livello centrale. Altre hanno fatto una "semiapertura", come Gulliver Mondadori sempre nel capoluogo marchigiano. Orario ridotto e cancello chiuso, ma porta aperta. "Non facciamo entrare i clienti e consegniamo a mano quello che è stato ordinato o che viene richiesto - spiega il titolare Francesco Ricci -, lavoriamo per telefono e via Whatsapp.". A Fermo ci sono due o tre persone in fila davanti a Cartolibro Emme, una cartolibreria a conduzione familiare, l'unica rimasta attualmente nel centro storico. "Forse sarebbe stato meglio aspettare un po' per capire meglio come organizzarci" dicono. I primi acquisti? "Soprattutto cose per bambini, colori, pennarelli, quaderni, materiale per delle attività".