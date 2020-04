24mila chiamate a Numero Verde Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Oltre 24mila chiamate finora al Numero verde 800936677 della Regione Marche per informazioni sull'emergenza Covid.19 (media 579 chiamate giornaliere). Lo rivelano due Report (marzo e aprile) della Sanità pubblica regionale. Nell'ultima settimana monitorata (31 marzo-6 aprile) le chiamate (2.591) risultano in netto calo sulle precedenti (media 370 al giorno) rispetto a quella settimanale, sempre superiore a 500. L'andamento rispecchia un po' il trend pandemico. L'attività principale degli operatori si conferma la compilazione delle schede da inviare ai Servizi igiene e sanità pubblica (Sisp) dei Dipartimenti di prevenzione per la presa in carico dei casi segnalati. La Regione dà conto in un evidente aumento delle richieste di chiarimenti sulle ordinanze regionali e nazionali, mentre, coerentemente allo stato di lockdown su tutto il territorio nazionale, sono diminuite le domande riguardanti gli spostamenti dei cittadini.